Gute Apfelernte, guter „Süßer“

„Der heiße, trockene Sommer hat der Apfelernte keinen Abbruch getan“, freut sich Martin Heil, Vorsitzender des Verbands der Hessischen Apfelwein- und Fruchtsaft-Keltereien. „Die Äpfel sind süß und geschmacksintensiv und ergeben einen vollmundigen Süßen.“

Das „Süßer“-Vergnügen ist ein exklusives: „Den frisch gepressten Apfelsaft gibt es nur für einen begrenzten Zeitraum, nämlich nur solange gekeltert wird“, erklärt Volker Thoma, stellvertretender Vorstandsvorsitzender des Verbands. Die Kelterer füllen den Saft direkt nach dem Pressen ab, er kommt ungefiltert und ohne Lagerung in den Handel. Die vielen und heißen Sonnentage in diesem Jahr haben die Äpfel sogar noch etwas süßer werden lassen. Alle Verbandskeltereien melden höhere Öchslewerte als in den Vorjahren“, so Thoma.

Die jetzt reifen Äpfel gehören zu den sogenannten frühen Sorten, zum Beispiel Gravensteiner und Klarapfel. „Für uns ist es wichtig, dass nur reife Äpfel in die Keltereien kommen“, sagt Peter Possmann, stellvertretender Vorsitzender des Verbands. Die Mischung des Kelterobstes selbst sorgt für ein ausgewogenes Zucker-Säure-Verhältnis, das für den Apfelwein benötigt wird. „So, wie die Äpfel jetzt am Baum hängen, versprechen sie ein süffiger Jahrgang Apfelwein zu werden“, ist Possmann überzeugt.

Mit Grad Öchsle wird der Fruchtzuckergehalt des Saftes gemessen. Die Keltereien benutzen hierzu eine Öchsle-Waage oder ein Refraktometer. Der Fruchtzucker wandelt sich bei der Gärung in Alkohol um. Mit dem Pressen beginnen die hessischen Kelterer, wenn die Äpfel die nötige Süße von mindestens 45 Grad Öchsle Zuckergewicht haben.

Und das haben sie: Der Verband der Hessischen Apfelwein- und Fruchtsaft-Keltereien, dem im vergangenen Jahr 39 Betriebe angehörten, meldet zur Zeit Werte von mehr als 50 Grad Öchsle.

Gemeinsam mit der Naturschutzakademie Hessen und der MGH GUTES AUS HESSEN GmbH rufen die Mitglieder des Apfelweinverbandes auch in diesem Jahr unter dem Motto „Äpfel gehören ins Glas“ alle Streuobstwiesenbesitzer auf, ihre Äpfel von den Bäumen zu holen und in die Keltereien zu bringen.

„Damit setzen wir uns dafür ein, dass möglichst alle der heimischen Streuobstwiesenäpfel zu Apfelsaft und Apfelwein verarbeitet werden“, erläutert Peter Possmann, Geschäftsführer der Kelterei Possmann in Frankfurt.

Die Preise für hessisches Kelterobst bleiben auch in diesem Jahr bei vielen Keltereien stabil. Damit honorieren die Mitglieder des Apfelweinverbandes die Arbeit der privaten Streuobstwiesenbesitzer. „Die Pflege der Streuobstwiesen, zu der auch die Ernte gehört, stellt einen wichtigen Beitrag zum Naturschutz dar“, sagt Martin Heil abschließend. (red)