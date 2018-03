Gute Bilanz, aber kein Vorstand

Mehr als 1000 Gäste werden regelmäßig mit kostenlosen Eintrittskarten für Kultur und Sport versorgt. Das Büro im Wetzlarer Neuen Rathaus ist anderthalb Tage in der Woche zuverlässig besetzt. Mehr als 120 Veranstalter, darunter die KulturScheune Herborn, das Franzis in Wetzlar und das Stadttheater in Gießen geben regelmäßig Freikarten für Menschen mit geringem Einkommen.

Mehr als 3000 Karten wurden im vergangenen Jahr telefonisch vermittelt, lobte die stellvertretende Vorsitzende, Christine Krauskopf. Bei vielen Gelegenheiten stellte sich das KulturTicket Lahn-Dill vor. Das fünfjährige Bestehen wurde im August mit Vortrag, Podiumsdiskussion, Kaffee, Kuchen, Line-Dance und einem Konzert von Jördis Tielsch im Franzis gefeiert.

Christine Krauskopf besuchte überregionale und bundesweite Treffen, um Anregungen für die Arbeit vor Ort zu bekommen. Übrigens wird das diesjährige bundesweite Treffen der Kulturinitiativen am 27. und 28. April in Wetzlar stattfinden.

Drei Monate nach Nachfolgerin suchen

Was dem Verein allerdings fehlt, ist ein Vorstand: Bei der ordentlichen Mitgliederversammlung konnte man sich nur vertagen: Drei Monate soll nun noch einmal intensiv nach einer Nachfolgerin für die bisherige Vorsitzende Anke Freiberg gesucht werden. Anke Freiberg musste ihr Amt aus persönlichen Gründen niederlegen. Eine Alternative zu einem Vorstand wäre, sich einem Träger anzuschließen. Erste Anfragen wurden gestellt. (red)