Von Tim Straßheim

Gute Wünsche können warten

Handball HSG Wetzlar empfängt Pokalgegner TSV Hannover-Burgdorf

Wetzlar Als Benjamin Matschke, Trainer der Eulen Ludwigshafen, den Handballern der HSG Wetzlar in der Pressekonferenz nach dem Spiel für das Final Four in Hamburg viel Glück wünschte, musste Björn Seipp lächeln. Doch das Lächeln wirkte gequält.

Copyright © mittelhessen.de 2018