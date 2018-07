Gute alte Zeit kommt wieder zurück

Dann dürften erneut rund 70 000 Fans der „guten alten Zeit“ aus allen Winkeln der Welt in den Wettenberger Ortsteil Krofdorf-Gleiberg pilgern. Das Motto von Deutschlands schönster Oldiefete lautet heuer „Musik, Motoren, Leidenschaften“.

Auf neun Bühnen präsentieren 55 Musikgruppen Beat, Soul, Pop und Rock’n’Roll der 50er bis 80er Jahre. Nostalgisch wird es, wenn die Menschen an über 100 Ständen vorbeischlendern und dort Waren der sogenannten „Wirtschaftswunderzeit“ zu sehen ist, darunter Petticoats und Hüte, Elvis- und Marilyn-Fanartikel, Tulpenlampen und Nierentische, Schallplatten und Jukeboxen. An jeder Ecke flanieren einige Damen im Outfit der Zeit und Herren mit zurückgegeltem Haar. Die Kinderwagenparade in der Hauptstraße am Samstag ab 17 Uhr ist inzwischen Kult, ebenso der Petticoatwettbewerb am Sonntag ab 14 Uhr in der Turnhallenstraße.

Über 1000 Oldtimer werden erwartet

Samstag und Sonntag lockt die große Ausstellung der Klassikfahrzeuge. Über 1 000 Oldtimer werden bei ihrer Einfahrt am Samstag und Sonntagmorgen von Moderator Johannes Hübner begrüßt.

Offizielle Festivalzeiten sind Freitag von 18 bis 24, Samstag von 11 bis 24 und Sonntag von 10 bis 18 Uhr.

Der Tages-Eintritt mit Bändchen beträgt 15 Euro, für alle drei Tage 20 Euro. Kinder bis 14 Jahre zahlen nichts. Sammler aufgepasst! Der beliebte Button 2018 kann für zwei Euro erworben werden. (msk)