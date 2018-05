Gutes Leben dank regionaler Produkte

Der Begriff „regional“ hat allerdings einen großen Wandel durchgemacht, „In meiner Jugendzeit war der Begriff negativ besetzt“, so Bätzing. „In etwa so, als ob man in einem Regionalzug alle 50 Kilometer umsteigen müsste.“ Fortschritt hingegen stand für die Überwindung der Begrenzungen einer traditionellen Welt.

Heute ist es anders. Mit dem Trend zu Regionalprodukten versucht man sich abzugrenzen gegen eine hocharbeitsteilige und globalisierte Produktion.

So stehen hinter der Regionalbewegung verschiedene Ziele: Das sind ökonomische Ziele, nämlich der Wunsch, dezentrale Arbeitsplätze im ländlichen Raum zu erhalten und dezentrale Wertschöpfungsketten zu fördern. Damit verbunden sind aber auch ökologische Ziele. Es geht um die Erhaltung kleinräumlicher Kulturlandschaften, um die Erhaltung der Artenvielfalt. Es geht aber auch darum, Intensivierung zu verhindern, Verbuschung und Verwaldung. Schließlich gibt es nach Bätzing auch noch ein kulturelles Ziel, nämlich den Erhalt von regionaler Identität und gegen das Verschwinden von Heimat. Die heutige Wirtschaft hingegen setzt die Ökonomie absolut. Sie verfolgt nach wie vor das Hauptziel, aus Geld mehr zu Geld machen. Das widerspricht der Leitidee der Regionalprodukte, so Bätzing. Es ginge nicht darum, eine weitere Marke einzuführen, sondern das gute Leben in dezentralen Strukturen zu ermöglichen und dafür eine Verantwortungsgemeinschaft aufzubauen. (bzfe)