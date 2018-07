Gutes genießen vom Dillenburger Landmarkt

Schwerpunktthema: „Brot & Co – rund um Brot & Korn“

Dillenburg. Am Sonntag, 15. Juli, von 11 bis 18 Uhr im Hofgarten Dillenburg in der Wilhelmstraße findet der Dillenburger Landmarkt mit dem Schwerpunktthema: „Brot & Co – rund um Brot & Korn“ statt.