Gymnasium öffnet Türen

Weilburg Am Samstag, 17. November, öffnet das Gymnasium Philippinum Weilburg von 9 bis 12 Uhr seine Türen für Schüler der vierten Klassen und deren Eltern. Um 9 Uhr begrüßt Schulleiter Stefan Ketter die Gäste in der Pausenhalle. Auf dem Programm stehen neben Informationen zum Übergang auf das Gymnasium und Schnupperunterricht auch Mitmachaktionen. Im neuen Musikgebäude präsentieren die Chöre ihr Können. Im Naturwissenschaftengebäude ist der Forscherraum zu besichtigen. Informationen über die Fremdsprachen und Aktivitäten in der Kreissporthal­le runden das Angebot ab. Über den Übergang in die Klasse fünf, den rhythmisierten Unterricht mit Doppelstundenprinzip und die weiteren schulischen Angebote informiert der Schulleiter ab 10 Uhr in der Aula. Hier wird auch das Angebot der Ganztagsklasse vorgestellt. Bei Führungen können die Besucher die Räume besichtigen. Das gesamte Programm ist im Internet unter www.philippinum- weilburg.de einzusehen. (red)