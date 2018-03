Gymnastik im "Aquarena"

Dillenburg Das Deutsche Rote Kreuz bietet für Frauen und Männer im "Aquarena"-Schwimmbad in Dillenburg Wassergymnastik an. Die Übungen sind besonders schonend, denn im Wasser wiegt der Körper nur noch etwa zehn Prozent des Eigengewichts. Dadurch werden auch bei anstrengenden Übungen Gelenke, Bänder und die Wirbelsäule entlastet. In den DRK-Wassersportgruppen gibt es noch freie Plätze. Auch im laufenden Kurs ist ein Einstieg jederzeit möglich. Weitere Informationen und Anmeldung: (0 27 71) 3 03 39; E-Mail: birgit.goebel(at)drk-dillenburg.de. (red)