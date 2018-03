Gymnastikdamen etabliert

Deren Mitglieder sind alle neu eingetreten, inzwischen aber fester Bestandteil des Sportvereins, so Vorsitzender Carsten Will in der Jahreshauptversammlung. Die Übungsstunden finden mittwochs ab 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus statt, Übungsleiterin ist Janet Seifert.

Die Mitgliederzahl der 1982 gegründeten Damengymnastikgruppe „Frauenpower 82“ unter Leitung von Janet Seifert hat sich auf 20 Frauen eingependelt. Trainiert wird mittwochs von 19.45 bis 20.45 Uhr im Gymnastikraum des Feuerwehrgerätehauses in Brandoberndorf. Im Seniorenfußball unterstützt der SV Griedelbach innerhalb der SG 2010 Waldsolms, in der Regel die Sportkameraden des TuS Brandoberndorf und der Sportfreunde Kraftsolms.

Der Jugendfußball der SG 2010 Waldsolms tritt mit zehn Mannschaften in allen Altersklassen von A- bis G-Jugend an. Dabei werden mehr als 140 Kinder und Jugendliche von 19 Übungsleitern betreut. Die 1. Fußballseniorenmannschaft der SG 2010 Waldsolms belegte in der Saison 2016/17 noch den 12. Platz in der Gruppenliga, aktuell steht sie als „Überraschungsteam“ der Gruppenliga auf dem 3. Tabellenplatz. Die 2. Mannschaft ist auf Platz 11 der Kreisliga A- Wetzlar und die 3. Mannschaft auf Platz 1 der Kreisliga A Reserverunde.

Bestätigung der Amtsinhaber

Der Spiel- und Trainingsbetrieb der „Alte Herren“ findet gemeinsam mit den Sportkameraden aus Brandoberndorf und Kraftsolms innerhalb der SG 2010 Waldsolms unter Leitung von Heiner Rennerts (Brandoberndorf) statt.

Bei den Wahlen wurden die Amtsinhaber bestätigt: Carsten Will (Vorsitzender), Dirk Beckert (Kassierer), Heidrun Spahn (2. Schriftführerin), Björn Heep (Jugendleiter) sowie die Beisitzer Heike Mayer, Karin Immel und Mattias Buhl.

Marian Stahl und Roger Stahl sind 25 Jahre Mitglied. Matthias Buhl, Frank Kessler, Mario Kubik und Michael Welsch wurden für 40 Jahre ausgezeichnet. Lothar Beckedahl soll zum Ehrenmitglied ernannt werden. Der SV hat 164 Mitglieder. (ho)