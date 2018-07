Gymnastikgruppe besteht seit 40 Jahren

Runkel Die Gymnastikgruppe im Hausfrauenverein Runkel feiert in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bestehen. Am 27. April 1978 hatten sich mehr als 20 turnbegeisterte Hausfrauen zur ersten Übungsstunde in der Schulturnhalle getroffen. Unter Leitung von Gymnastiklehrerin Claudia Beck tat die Gruppe fortan donnerstags ab 19.30 Uhr etwas für ihre Gesundheit und körperliche Fitness. Egal ob Wirbelsäulengymnastik, Aerobic, progressive Muskelentspannung, Bauch-Beine-Po mit und ohne gymnastische Handgeräte – in den Übungsstunden ist bei Musik für jeden etwas dabei. Zudem gehören Feierlichkeiten, Wanderungen, Ausflüge und Reisen zu dem Programm der sportlichen Gruppe, die aktuell 26 Frauen zählt. (red/Foto: privat)