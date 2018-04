Von Arne Wohlfarth

HSG Wetzlar feiert Sieg im Hessenderby

HANDBALL HSG schlägt MT Melsungen in einer überraschend einseitigen Partie mit 31:28

Wetzlar Einen kurzen Moment hielten die Fans der HSG Wetzlar am Sonntagnachmittag doch noch einmal den Atem an. Dann beseitigte Jannik Kohlbacher die letzten Zweifel am Sieg der Grün-Weißen im Hessenderby der Handball-Bundesliga gegen die MT Melsungen.

