HSG Wetzlar landet auf Rang vier

20:21 im "kleinen Finale " des Turniers in Sindelfingen gegen FA Göppingen / HSV Hamburg triumphiert

"Natürlich hätten wir gerne mindestens eines der beiden Spiele gegen die Rhein-Neckar Löwen und Göppingen gewonnen, aber auch so war die Teilnahme ein voller Erfolg", bilanzierte Michael Roth nach der Siegerehrung vor 2000 Zuschauern. "Wir haben gesehen, dass wir in der Abwehr für den Ligastart gerüstet sind und im Angriff noch nachlegen müssen. Darauf werden wir in den verbleibenden Tagen der Vorbereitung unser Hauptaugenmerk setzen. Zudem heißt es nun eine gute Mischung aus konzentriertem Training und Regeneration zu finden, damit wir am 25. August topfit ins erste Bundesligaspiel gegen Flensburg gehen."

