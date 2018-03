HSG Wetzlar verliert nach großem Kampf

Nach Chalepos Ansprache starten die Grün-Weißen famose Aufholjagd / am Ende steht 23:25 in Berlin

"Ich habe den Jungs nur gesagt, dass wir jetzt mit acht Toren zurückliegen, aber vielleicht noch auf vier rankommen. Das wäre dann absolut in Ordnung", gab der gebürtige Weißrusse später seine Ansprache an seine Mannschaft wieder - mit der er beinahe viel mehr erreicht hätte. Denn nach einer sensationellen Aufholjagd kämpften sich die Wetzlarer in der Arena am Prenzlauer Berg bis in die Schlusssekunden Tor um Tor heran, um letztlich doch mit 23:25 (10:14) zu unterliegen.

