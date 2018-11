HSG unterliegt Füchse Berlin

Schon im ersten Durchgang gerieten die Gastgeber mit 8:12 in Rückstand, schafften es dann aber in ihrer besten Phase zu Beginn der zweiten Hälfte die Partie zu drehen und gingen mit 18:17 in Führung. Doch die Freude währte nur kurz. Der ohne neun Spieler angereiste letztjährige Tabellendritte aus der Hauptstadt befreite sich umgehend aus der Situation und zog auf 26:21 (55.) davon. Damit war die Partie entschieden.

"Ich bin sehr unzufrieden mit unserer Leistung", sagte HSG-Trainer Kai Wandschneider und ergänzte: "Wir hatten keine Torhüterleistung heute und haben in der Deckung viel zu viele Eins-gegen-eins-Situationen verloren."

Tore HSG Wetzlar: Holst 7/5, Cavor 4, Lindskog 4, Lux 3, Ferraz 2, Forsel Schefvert 2, A. Hermann 2 Füchse Berlin: Lindberg 11/3, Holm 7, Marsenic 4, Elisson 2, Jallouz 2, Simak 2, Koch 1 Schiedsrichter: Robert Schulze (Magdeburg)/Tobias Tönnies (Stendal) Zuschauer: 3786 Strafminuten: 8 / 6 Disqualifikation: - / Koch (24.). Ausführlicher Bericht folgt in Kürze.