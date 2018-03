HSG versiebt vier Siebenmeter und verliert

Wetzlar spielt 25:28 (10:11) bei der MT Melsungen

Diesmal feierten die anderen. Die Himmelstürmer der HSG Wetzlar sind wieder auf dem Boden gelandet. Mit dem hartumkämpften 25:28 (10:11) bei der MT Melsungen setzte es nach drei Auftaktsiegen die erste Niederlage. "Wir sind an uns selber gescheitert", sagte Kapitän Michael Müller auf dem Weg in die Kabine. "Wir hätten hier gewinnen müssen." Was angesichts der vier verworfenen Siebenmeter nur nachvollziehbar ist.

