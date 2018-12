Haben Sie Interesse an Pflege? 

Wir bieten Ihnen in unserer Anlage vielfältige Wohn-, Gesundheits- und Pflegekonzepte, die Ihnen als Bewohnern alle Freiräume und Freiheiten bieten, um Eigenständigkeit und Entfaltung der eigenen Persönlichkeit zu fördern, ohne auf die im Alter notwendige Sicherheit und Betreuung verzichten zu müssen.

Das Haus, der Seniorenresidenz Philosophenweg Wetzlar, architektonisch der klassischen Moderne zugeordnet, umfasst großzügige Lebensräume, die Unabhängigkeit und Selbstbestimmung mit Lebensqualität und Sicherheit verbinden. Kulturelle und kulinarische Veranstaltungen unterstützen die Integration der Bewohner in eine Gemeinschaft. Ein privates, sehr persönliches Haus mit einer liebevollen Ausstattung und wohltuender Atmosphäre.

Der Empfang im Foyer unterstützt Ihre Individualität und kümmert sich gerne um Ihre Wünsche und Belange. Eine moderne Hauswirtschaft sorgt sich um Ihren Komfort und Ihr Wohl.

Pflegemitarbeiter sind hoch qualifiziert

Darüber hinaus erhalten Sie eine umfassende pflegerische Betreuung, die sich aus der langjährigen erfolgreichen Erfahrung und sozialen Ausrichtung unserer hoch qualifizierten Pflegemitarbeiter begründet.

Dies gilt sowohl in der Versorgung der Grundpflege, der Behandlungspflege und der sozialen Betreuung im Alter, bei körperlichen Gebrechen, bei Hilflosigkeit und Isolation sowie Immobilität. Bei demenzieller Erkrankung erfolgt die Betreuung individuell und nach dem aktuellen pflegewissenschaftlichen Stand.

Mit ganzen Herzen sind wir bestrebt, ihnen zu jedem Zeitpunkt auf jede nur erdenkliche Weise den Alltag so angenehm wie möglich zu gestalten. Unsere Residenzleitung Christine Kunkel und Ihre erfahrenen Mitarbeiter stehen ihnen gerne zu Diensten.

Zuhause geborgen und wohlfühlen

Dies gilt im Übrigen auch für die Pflege zu Hause. Durch unseren ambulanten Komfort-Pflegedienst Curana erhalten Sie eine maßgeschneiderte Unterstützung für zu Hause. Mit einem hohen Maß an Fürsorglichkeit, einem netten Wort und liebevollen Gesten und einem allzeit freundlichen Lächeln werden Sie von unserem erfahrenen Mitarbeiter-Team bestens und kompetent versorgt.

Wir nehmen uns Zeit und sind an Ihrer Seite

Die Seniorenresidenz Philosophenweg Wetzlar wurde erneut in diesem Jahre, im Auftrag der Pflegekassen, durch den Medizinischen Dienst (MDK) hinsichtlich verschiedener Qualitätsmerkmale überprüft. Hierbei wurden die Bereiche Pflege und medizinische Versorgung, Umgang mit demenzerkrankten Bewohnern, die Betreuung und Alltagsbegleitung der Bewohner, sowie das Wohnen, die Verpflegung, Hauswirtschaft und Hygiene, einen Tag lang überprüft.

„Das Gesamtergebnis ist sensationell“ so Christine Kunkel „Ich bin so stolz auf unser gesamtes Mitarbeiter Team. Mit einer Bestnote von 1,0 in allen Bereichen haben wir ein tolles Ergebnis erzielt.“ Dazu sagen wir herzlichen Dank an alle, die daran mitgewirkt haben.

Haben Sie Kompetenzen, welche unser Team erweitert und unterstützt? Dann sollten Sie uns kennenlernen. Wir freuen uns darauf!

Rufen Sie uns einfach an oder schreiben Sie uns: Ihre persönliche Ansprechpartnerin ist Christine Kunkel, ☎ (06441) 44 885 0, E-Mail: info(at)seniorenresidenz-wetzlar.de, www.seniorenresidenz-wetzlar.de oder E-Mail: Info(at)curana-Pflege.de, www.curana-pflege.de