Hängt eine MIG am Haken ...

Ein holländischer Händler hat die Fluggeräte gekauft, die teilweise über zehn Jahre einen Blickfang im Gewerbegebiet Flößerweg in Alten-Buseck boten. Während die Flugzeuge samt Hubschrauber in die Niederlande gehen, so der ausgestellte Starfighter am Donnerstag von der Bundeswehr abgeholt. Bei diesem fast 17 Meter langen und 6,35 Tonnen schweren Flieger handelt es sich um eine Leihgabe des Luftwaffenmuseums Berlin-Gatow. Auf dem Schild vor dem Flieger ist noch zu lesen, dass die Bundeswehr einst 916 Starfighter anschaffte, von denen 292 verloren gingen und 116 Piloten ihr Leben verloren. Die in Alten-Buseck ausgestellte Maschine hob letztmals vor 47 Jahren ab.

Wie Geschäftsführerin Marion Bauer verriet, werden in dieser Woche alle Flugzeuge das Gelände verlassen, denn am 29. Dezember schließt die 2005 von ihrem Vater Harald und dessen Bruder Bernd Busse eröffnete Sammler- und Hobbywelt für immer ihre Türen.

Aktuell laufen Verhandlungen zum Verkauf des Objekts, in dem zuvor ein Möbelgeschäft betrieben wurde. Während derweil im Außenbereich die zwischen 2006 und 2013 aufgestellten Flugzeuge abgebaut und abtransportiert werden, vollzieht sich im Innern die Räumung auch im ersten Stock, wo Museum und Modellbahnanlage untergebracht waren.

Ob Harley oder 300 PS starker Jaguar: Die Leihgaben werden demnächst zurück an ihre Besitzer gehen

Im Erdgeschoss bilden nach wie vor eine Harley Davidson und ein in einer Anzahl von nur 250 Stück gebauter, 300 PS starker Jaguar Kougar MK II einen Blickfang. Doch auch hier handelt es sich um Leihgaben, die demnächst von ihren Eigentümern abgeholt werden.

Eine große Auktion ist vorerst nicht geplant. „Wir waren immer schon günstig, es hat nur keiner mitbekommen“, so Bauer. Zudem hat die Sammler- und Hobbywelt weiter von montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 15 Uhr sowie sonntags bei Veranstaltungen geöffnet. So finden am 2. Dezember letztmals eine Messerbörse, am 9. Dezember eine Modellbahnbörse und am 16. Dezember ein Kinderflohmarkt statt. Bis zum Jahresende werde auch der Shop im Erdgeschoss betrieben. „Vielleicht gibt es zum Schluss noch einen kleinen Ausverkauf, doch hier steht noch nichts fest, da müssen wir sehen wie es läuft“, sagt Bauer. (wi)