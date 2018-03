Haft für Totschlag

Das Landgericht Limburg sprach den Mann aus Pakistan am Freitag schuldig, im Herbst 2002 seine damals 34 Jahre alte Freundin in Limburg mit mehreren Messerstichen in den Rücken getötet zu haben. Angeklagt war er ursprünglich wegen Mordes. Der Mann, der die Attacke bestreitet, hatte in Deutschland Asyl beantragt, soll jedoch falsche Personalien angegeben haben. Der Prozess begann erst im Oktober 2017, da sich der Mann in sein Heimatland abgesetzt und sich die Auslieferung verzögert hatte. (lhe)