Hahn fordert Hilfe von außen

Bis Mitte des nächsten Jahres, wenn die Stadtverordneten der Stadt Limburg über den „Masterplan Mobilität 2030“ entscheiden müssen, können sich die Bürger mit Wünschen, Anregungen oder eigenen Vorschlägen aktiv in die Gestaltung des Verkehrs in Limburg einbringen.

Eine dieser Möglichkeiten bestand nun in der Stadthalle, wo Bürgermeister Marius Hahn, der Leiter des Amtes für Verkehrsplanung, Jürgen Dumeier, und Michael Frehn als Mitarbeiter der für den Masterplan engagierten Planersocietät Dortmund zu einem Bürgerforum eingeladen hatten.

Bürgermeister Hahn nutzte die Gelegenheit, um einen Blick zurück in das Jahr 1989 zu werfen. Dem Jahr, als er seinen Führerschein machte, und damals noch niemand an E-Car-Sharing oder Schnellladestationen für Elektrofahrzeuge dachte.

Damals, im Jahr 1989, kostete das Benzin 90 Pfennig und ein Elektrofahrzeug kam nur im Film „Zurück in die Zukunft“ vor. Die Realität im Jahr 2018 zeige nun in Limburg viele Ladestationen für Strom und Wasserstoff.

Limburg hätte darüber hinaus schon viel getan, darunter unter anderem neue Radwege, einen verbesserten öffentlichen Personennahverkehr und auch das Anrufsammeltaxi – das nach seinen Angaben „eine tolle Sache“ sei, aber noch mehr genutzt werden müsse. Weiter hege er die Hoffnung, dieses Angebot auch auf die Nachbargemeinden Diez, Elz und Hadamar ausweiten zu können.

Bei allem Engagement der Stadt: Limburgs Bürgermeister hofft nun, dass Hilfe auch von anderer Seite kommt. Diese soll seinen Worten nach kommen von Nachbarkommunen, dem Landkreis, dem Land Hessen und auch vom Bund ausgehen.

Es ist schwer, nach 18 Uhr eine Verbindung zwischen Limburg und Diez zu bekommen

Was würde es nach Hahns Meinung nützen, wenn Limburg Elektrobusse einsetze und aus dem benachbarten Kreis und der Stadt Diez ältere Busse in die Stadt kämen? Mit Diez sieht er zudem eine Verbesserung in Sachen ÖPNV. Es sei derzeit schwer, nach 18 Uhr eine Verbindung zwischen beiden Städten zu bekommen.

In Sachen Luftreinheit solle man ein Dieselfahrverbot vermeiden. Die Stadt Limburg sei weiter aktiv, habe eine zusätzliche Planstelle für den Bereich Mobilität eingerichtet, fördere auch den Kauf von Job-Tickets „und wir bieten auch E-Bike-Leasing an“.

Jürgen Dumeier ging unter anderem auf die Ampelschaltung in der Stadt ein. Seiner Meinung nach müssten die Ampeln nicht nur nach dem Verkehrsaufkommen, sondern auch nach Umweltdaten geschaltet sein.

Bevor nun die Anwesenden selber mit Vorschlägen an vier eingerichteten Tischen aktiv wurden, nutzte Michael Frehn die Gelegenheit, auf Maßnahmen hinzuweisen, die kurzfristig umgesetzt werden könnten. So wie neue Fahrbahnmarkierungen oder auch langfristig eine Umgehungsstraße.

Weiter wurden Zahlen bekannt, die nach einer Befragung in Limburg, Diez und Elz ermittelt wurden. Demnach gäbe es in Limburg gegenüber dem Bundesdurchschnitt mehr Autos als Fahrräder. Aktuell nutzten 49 Prozent der Bewohner ein Auto, nur 22 Prozent gehen zu Fuß, elf Prozent fahren mit dem Bus und sieben Prozent haben ein Fahrrad.

In 91 Prozent der Limburger Haushalte gebe es ein Auto (Deutschland: 78 Prozent), in 72 Prozent ein Fahrrad (78), elf Prozent ein E-Bike/Pedelec (acht), und 25 Prozent besitzen eine Zeitkarte für Bus und Bahn (22).

Beim Thema Fahrrad ärgerte sich eine Bewohnerin des neuen Wohngebietes, dass Fahrradfahrer bei der Nutzung der Bahn-Unterführung keinerlei Rücksicht nehmen würden.

Anschließend hatten alle Interessierten noch die Gelegenheit, sich mit den Experten auszutauschen oder aber eigene Vorschläge in schriftlicher Form einzubringen.