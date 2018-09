Halbzeit bei Erdgas-Umstellung

Ab 2019 wird ein anderer Typ Erdgas durch die Rohre des enwag-Netzes fließen. „Seit Juni haben wir mehr als die Hälfte aller Erdgasgeräte in Wetzlar, Aßlar, Leun und Solms erfasst: Wie alt sind sie, in welchem Zustand befinden sie sich und wie können sie an die künftige Zusammensetzung des Erdgases angepasst werden?“, fasst Vincenzo Licari die vergangenen Wochen zusammen. Er ist Abteilungsleiter bei der enwag energie- und wassergesellschaft mbh (enwag) und betreut zusätzlich das Großprojekt Erdgasumstellung.

Ab kommendem Jahr strömt ein anderer Gastyp durch die Rohre

In Mittelhessen strömt aktuell Erdgas der Qualität L durch die Rohre, das aus deutscher und niederländischer Förderung stammt. Weil die Vorräte von L-Gas zur Neige gehen, stellt die deutsche Gaswirtschaft ganz Deutschland auf die Belieferung mit H-Gas um. Es stammt überwiegend aus der Nordsee sowie russischer und norwegischer Förderung.

Die beiden Gase unterscheiden sich im Methangehalt und somit im Brennwert, auf diesen neuen Wert müssen alle Gasgeräte angepasst werden. Je nach Alter und Typ eines Gasgeräts kann dies auf unterschiedliche Weise geschehen. Weil die enwag wissen muss, welche Gasgeräte an das Netz angeschlossen sind, besuchen Monteure alle Häuser mit einem Gasanschluss.

Sie schauen sich Heizgeräte, Brenner, Herde, Boiler, Laboreinrichtungen, Maschinen in Industrie und Gewerbe und alle anderen an das Gasnetz anschließbaren Gasgeräte an. „Dazu sind Mitarbeiter von vier verschiedenen Firmen in unserem Auftrag unterwegs“, erläutert Licari. Sie haben einen Dienstausweis mit Foto dabei: „Den sollten sich Anwohner zusammen mit dem Personalausweis in jedem Fall zeigen lassen“, betont er.

Die Mitarbeiter der Firmen Gatter 3 Technik GmbH, Elmatic GmbH Gebäudemanagement, NGC.Tec GmbH und Semoring GmbH sind im gesamten Netzgebiet der enwag unterwegs. Einige Tage bevor sie zur eigentlichen Erhebung vorbeikommen, hinterlassen sie Terminvorschläge im Hauseingang oder Briefkasten. Es kann jedoch sein, dass Monteure beim Einwerfen des Terminzettels anbieten, die Arbeiten gleich zu erledigen, wenn sie jemanden antreffen. „Wir wollen niemanden überrumpeln; die Erhebung sofort zu machen ist lediglich ein Angebot unsererseits“, informiert Vincenzo Licari. Insgesamt rund 20 300 Gasgeräte müssen bis Ende des Jahres erfasst werde.

Bei der Erhebung der Gasgeräte prüfen die Mitarbeiter auch deren Zustand. Ist ein Gasgerät defekt oder funktioniert nicht richtig, muss es vor der Umstellung repariert werden. Die Betroffenen bekommen in solchen Fällen eine Reparaturkarte und haben dann, abhängig von der Art der Reparatur vier Wochen Zeit, einen Fachhandwerker zu beauftragen. Die enwag darf nur Geräte an die neue Gasqualität anpassen und in Betrieb nehmen lassen, die in einem einwandfreien Zustand sind.

Jedes Gebäude, das ans Erdgasnetz angeschlossen ist, bekommt mindestens zwei Mal Besuch von den Monteuren: zur Erfassung und später dann zur Anpassung. Meist ist es ausreichend, eine Düse am Brenner zu tauschen oder die Software neu einzustellen. „Nur wenige Geräte sind nicht anpassbar; das betrifft in der Regel sehr alte Modelle“, informiert der Projektleiter.

Personen, die wegen der Erdgasumstellung in neue Geräte investieren müssen, bekommen einen Zuschuss vom Gesetzgeber, die Höhe ist abhängig von der Art und vom Alter des auszutauschenden Gasgerätes.

Zehn Prozent der Betroffenen bekommen ein drittes Mal Besuch: Dieser dient der Qualitätssicherung. In der dritten Phase der Umstellung wird dann H-Gas durch die Leitungen nach Mittelhessen geleitet. Nach Plan werden ab September 2019 die Ortsteile Dudenhofen und Münchholzhausen mit dem neuen Gas versorgt, im Sommer 2020 folgen die weiteren Teile des enwag-Netzgebiets.

Weitere Infos unter www.enwag.de/erdgasumstellung. Ansprechpartner sind telefonisch erreichbar unter & (0 27 72) 50 24 20 oder persönlich am Walkmühlenweg 12 in Herborn. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 Uhr bis 12.30 Uhr. (red)