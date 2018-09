Haltestelle wird in die Industriestraße verlegt

Seit einer Woche ist die Teichstraße in der Gladenbacher Innenstadt gesperrt. Der 270 Meter lange Abschnitt der B 255 wird saniert. Damit kann auch der Busbahnhof nicht mehr angefahren werden. Deshalb hat der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) für den Linienverkehr eine Ersatzhaltestelle in Höhe von Rathaus und Haus des Gastes in der Karl-Waldschmidt-Straße eingerichtet.

Dies erwies sich allerdings als nicht so praktikabel. Der Umweg sorgte für Verspätungen im Busverkehr. Deshalb wird die Haltestelle nun erneut verlegt. Für die meisten Buskunden, die in Gladenbach ein- oder aussteigen, bedeutet dies nun einen längeren Fußmarsch.

Ab Mittwoch, 5. September, hat der RMV Marburg-Biedenkopf mit Betriebsbeginn (4.48 Uhr) eine Behelfshaltestelle in der Industriestraße – in Höhe des Zentrallagers der Firma Reschny, gegenüber der Feuerwehr – eingerichtet. „Durch diese Verlegung werden sich die Verspätungen aller Buslinien auf drei bis fünf Minuten reduzieren, alle Busübergänge können so wieder hergestellt werden“, teilte der Kreis mit.

Die Bushaltestelle „Amtsgericht“ (Gießener Straße) kann ab Mittwoch wieder in Fahrtrichtung Bad Endbach angefahren werden. Die Bushaltestelle „Vorgartenstraße“ in der Marburger Straße wird für die Nutzung der Schnellbuslinie X 38 um etwa 100 Meter zu einer weitere Ersatzhaltestelle in Richtung Marburg verlegt. (mi)