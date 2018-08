Handgemacht: Schals, Mützen und mehr

Als Jugendliche dann bastelte sie mit ihrer Schwester Fensterbilder, die die beiden auf Flohmärkten verkauften.

Die Zeit für einen Nähkurs fand Bärbel Müller nicht. So ließ sie sich von einer Freundin einmalig den Umgang mit einer Nähmaschine erklären. Den Rest brachte sie sich mit der Methode „Learning by doing“ selbst bei.

Am Anfang waren vor allem die sieben Kinder (zwischen 7 und 19 Jahre alt) der heute 41-Jährigen die Abnehmer von Mützen und Schals – nicht von ungefähr heißt die Homepage www.momseven.de. Auch Verwandte und Freunde wussten die vielen individuellen Kreationen zu schätzen. Dank Mundpropaganda stieg die Nachfrage. So wurde 2016 die Garage am Wohnhaus in Oberscheld (Am Gahlert 8) aufgestockt. Es entstand ein kleiner Laden. Kunden sind hier mittwochs von 10 bis 12.30 Uhr, donnerstags von 18 bis 20 Uhr und freitags von 14 bis 17 Uhr willkommen. Diese Zeit nutzt Bärbel Müller auch, um an der Nähmaschine zu sitzen. Gerne erfüllt sie Kundenwünsche oder setzt Inspirationen um, die sie sich bei ihren zahlreichen Besuchen von Messen und Kreativmärkten holt.

Geht es Richtung Herbst und Weihnachten, sitzt sie schon mal bis spät abends, um genügend Artikel anbieten zu können, die sie in Kürze auch über die Internetplattform „dohero“ verkaufen will.

Besonders gefragt bei ihren Kundinnen sind Baby-Geschenke-Sets. Sie lassen sich variabel zusammenstellen und bekommen durch eine selbst kreierte Glückwunschkarte eine besondere Note. Männer wissen in Bärbel Müllers Laden vor allem ihren Cabochon-Schmuck als Geschenkidee für die Gattin zu schätzen.

Müller, die momentan bevorzugt für die Damen Schals und Mützen aus Strick- und Fleecestoffen näht, hat festgestellt, dass von Hand gefertigte Sachen im Trend liegen. Die Kunden wenden sich ab von der Massenfertigung und suchen nach individuellen, persönlichen Produkten. (lu)