Handwerker und Herrschende

Marburg Einen historischen Stadtspaziergang in Marburg bietet die Volkshochschule des Landkreises am Samstag, 20. Oktober, von 11 bis 14 Uhr an. Die Teilnahme kostet 6,50 Euro. Im Fokus des Spazierganges stehen die ökonomischen Verhältnisse von Handwerkern, Herrschenden und Ausgegrenzten sowie Produktion und Absatz von landwirtschaftlichen Produkten in der Stadt vom Mittelalter bis zur Neuzeit. Diese Themen werden beispielhaft veranschaulicht am Brauereigewerbe und an den damit zusammenhängenden Gewerben. Der Treffpunkt wird bei Anmeldung unter (0 64 21) 4 05 67 10 bekanntgegeben. (red)