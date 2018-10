Hans-Peter Stock ist in seinem Element

Gießen Hauptamtlicher Kreisbeigeordneter Hans-Peter Stock (FW) eröffnete im Beisein von Stadträtin Edith Nürnberger (Bündnis90/Die Grünen) das fünfte 24-Stundenschwimmen im Gießener Westbad. Hier schwammen 216 Teilnehmer (elf mehr als im Vorjahr) 40 420 Bahnen. Die Schwimmer legten 2021 Kilometer zurück – und alles für den guten Zweck. Das Startgeld von sieben Euro kommt nämlich wie in den vergangenen Jahren der ehrenamtlichen Arbeit der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) zugute. „Das Geld wird in erster Linie für unsere Jugendarbeit, aber auch für Neuanschaffungen verwendet“, versicherte DLRG Kreisvorsitzender Gießen, Alexander Sack. Dieser nahm auch am Sonntagnachmittag die Siegerehrung vor und konnte dabei wahrlich einige beeindruckende Leistungen vermelden. Gegenüber 2017 wurden 4106 Bahnen mehr geschwommen und dabei auch 205 Kilometer mehr zurückgelegt. Starten konnten die Teilnehmer sowohl als Einzelperson wie auch als Mannschaft. (Foto: wi/Wißner)