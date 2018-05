Hartmann bleibt  im LDEW-Vorstand

Der LDEW vertritt die Interessen von rund 280 Unternehmen der Energie- und Wasserwirtschaft in Hessen und Rheinland-Pfalz gegenüber Politik, Behörden und der Öffentlichkeit. Er vereinigt die Sparten Strom und Fernwärme, Erdgas, Wasser und Abwasser. Der LDEW ist Bindeglied zwischen Energie- und Wasserwirtschaft sowie Politik und Gesellschaft, Hartmann gehört dem Vorstand seit 2009 an.

„Ich freue mich, im LDEW-Vorstand aktiv an der Ausgestaltung der Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Energie- und Wasserversorgung in Hessen mitwirken zu dürfen“ erklärte Hartmann nach der Wahl. „Die Energiewende kann dabei auch auf Landesebene nur mit mehr Realitätssinn zum Erfolg werden. Dazu gehört die Erkenntnis, dass eine Stärkung der Verteilnetze unverzichtbar ist. Dazu gehört aber auch die Ehrlichkeit anzuerkennen, dass Erdgas und seine Infrastruktur langfristig einen entscheidenden Anteil an der Erreichung der Klimaschutzziele haben werden“, sagte er.

Bei der Wasserversorgung setze der LDEW auf Landesebene auf das Verursacherprinzip: „ Wir sind keine Reparaturdienstleister für Landwirtschaft, Industrie, Chemie und Pharmazie“, sagte Hartmann.

Auf seiner Sitzung im Anschluss an die Mitgliederversammlung hat der neue Vorstand des LDEW Constantin H. Alsheimer von der Mainova in Frankfurt und Josef Rönz, Energieversorgung Mittelrhein in Koblenz, als Vorsitzende bestätigt. (red)