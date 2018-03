Hartmut Möller ist Ehrenwehrführer

Möller hatte 20 Jahre lang die Geschicke der Aktiven in Friebertshausen als Wehrführer verantwortet und war im Februar 2017 aus Altersgründen nicht erneut zur Wiederwahl angetreten. Seit dieser Zeit ist Jürgen Damm neuer Chef der Einsatzabteilung. Damm überreichte Möller feierlich die Auszeichnung in den öffentlichen Sitzung.

Langjährige Mitglieder ausgezeichnet

Neben dem Ehrenwehrführer wurden noch weitere treue langjährige Vereinsmitglieder geehrt. Für 40-jährige Zugehörigkeit zum Feuerwehrverein bekamen Gisbert Becker und Horst Hermann eine Auszeichnung samt Urkunden. Seit einem Vierteljahrhundert hingegen gehören Christian Görg und Georg Pieper der Wehr an.

Eine weitere besondere Ehrungen erhielt Ursula Lapp. Sie war 20 Jahre lang Hüttenwartin des Feuerwehrvereins und damit für Betrieb sowie die Vermietungen der Hütte verantwortlich. Mit den Einnahmen aus der Hüttenpacht werden unter anderem der Verein und auch die Aktiven-Abteilung finanziert. 2017 waren die Aktiven aus dem Gladenbacher Stadtteil zu vier Einsätzen ausgerückt. Dabei handelte es sich im einzelnen um einen Verkehrsunfall an der „Rüchenbacher Hecke“, einen umgestürzten Baum auf der B 255, einen Strohballenbrand in Rüchenbach sowie eine Unterstützung für ein hilflose Person an der B 255. In der Diskussion betonten die Aktiven, dass die Feuerwehr nicht dazu da sei, eine Straße von umgestürzten Bäume zu frei zu räumen.

Dazu sollten vielmehr professionelle Firmen mit entsprechenden Fachleuten sowie entsprechenden verstärkten Fahrzeugen eingesetzt werden. Wenn es hingegen um die Rettung von Personen geht, sind die Feuerwehrleute natürlich zur Stelle. Aktuell hat die Einsatzabteilung in Friebertshausen neun Mitglieder, die sich bei insgesamt 23 Übungen in 2017 fit für die Ernstfälle gehalten haben.

Feuerwehr sucht nach neuen Aktiven

Die Übungen waren mit durchschnittlich fünf Teilnehmern gut besucht, erläuterte Wehrführer Damm. Da inzwischen die Alters- und Ehrenabteilung mit zehn Mitgliedern mehr als die Einsatzabteilung aufzuweisen hat, wollen die Feuerwehrleute wieder verstärkt nach neuen Mitgliedern und vor allem Quereinsteigern Ausschau halten. (pp)