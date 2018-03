Hase „Cleo“ ist der Liebling der Saison

Mit feinen Oster-Pralinés, süßen Wachteleiern aus Schokolade und der vielfältigen Cleo-Familie ist alles für die Ostersuche im bunten Frühling bereit. Cleo und seine Freunde haben sich in diesem Jahr an vielen Orten versteckt: Sie warten nicht nur in den Läderach Chocolaterien auf „Schoggi“-Liebhaber, sondern sind für aufmerksame Chocoholics im Läderach Online-Shop und auf Facebook (@LaederachChocolatier) als Gewinn versteckt.

Cleo ist auch in diesem Jahr wieder der Liebling der Saison: Mit seinem liebevoll gestalteten Design, der bunten Schleife um den Hals und den verzierten Ohren bringt er Charme und Stil in das Osternest. In der Cleo-Familie ist für jede Geschmacksrichtung etwas dabei: Den Hasen gibt es klassisch in Milch- oder dunkler Schokolade, fruchtig in pink aus weißer Schokolade mit Himbeerstückchen, knusprig mit karamelisierten Mandelstückchen in Milchschokolade oder gefüllt mit Gianduja.

Sortiment auch Online bestellen

Für ein perfektes Osternest halten die Chocolatiers von Läderach noch eine Menge anderer Köstlichkeiten bereit. Ein echter „Ei-Catcher“ sind dabei die neuen „Schoggi“-Wachteleier.

Das Frühlingsortiment ist in allen Läderach Chocolaterien in der Schweiz und in Deutschland erhältlich. Im Online-Shop auf www.laederach.com/de/ findet sich ebenfalls eine Auswahl an Osterprodukten.

Kontakt: Confiseur Läderach Deutschland GmbH, Dillenburger Straße 42, 35685 Dillenburg, (0 27 71) 3 00 90. (red)