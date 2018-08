Hausnotruf - Lange gut leben

Er ist Garant dafür, auch im Alter selbstbestimmt und in der vertrauten Umgebung zu leben - und dabei rund um die Uhr die Gewissheit zu haben, dass im Notfall fachkundige Hilfe kommt. In Zeiten des demografischen Wandels gehört der Hausnotruf zu einem beinahe unverzichtbaren Sicherheitsinstrument. Das Rote Kreuz in Wetzlar hat die 1000-er Marke bei seinen Hausnotrufkunden längst überschritten.

Der Hausnotruf richtet sich in erster Linie an allein lebende Menschen, an Patienten mit Risikokrankheiten wie beispielsweise Diabetes oder auch an Pflegebedürftige und Menschen mit Behinderungen. Mit einem wasserdichten Handsender, der am Körper getragen wird, kann auf Knopfdruck jederzeit Hilfe gerufen werden. Es wird sofort eine Sprechverbindung zur Hausnotrufzentrale hergestellt.

Rund um die Uhr steht ein kompetenter Ansprechpartner der Notrufzentrale zur Verfügung, der im Notfall alle erforderlichen Hilfsmaßnahmen organisiert und die zuvor angegebenen Kontaktpersonen, den Hausarzt, den ärztlichen Bereitschaftsdienst (ÄBD) oder den Rettungsdienst informiert. Die Option einer Sicherheitsuhr stellt sicher, dass das Gerät automatisch einen Notruf an die Zentrale absetzt, wenn der Teilnehmer sich nicht innerhalb 24 Stunden per Tagestaste meldet.

Damit ist ausgeschlossen, dass der Betroffene zum Beispiel nach einem Sturz hilflos in seiner Wohnung liegt.

Das „Hausnotruf-Paket“ ist flexibel und wird nach den individuellen Bedürfnissen und Lebensumständen zusammengestellt.

Eine persönliche Beratung in den eigenen vier Wänden und Unterstützung bei der Klärung der Kostenübernahme durch beispielsweise die Pflegekasse runden das Angebot ab. (red)