Hecken stehen lassen

In guten Jahren bringen sie mehrmals Nachwuchs zur Welt. Durch Rückschnitt könnten Vögel so stark gestört werden, dass sie ihre Brut aufgeben. „Die Jungvögel von Amseln, Grünfinken, Grasmücken und Zaunkönigen sind flügge geworden. Wer jetzt seine Sträucher schneidet, riskiert das Leben der fröhlichen Sängerschar“, so Nabu-Landeschef Gerhard Eppler. Auch drohe Gefahr von Beutegreifern.

In den vergangenen Tagen hat der Nabu Anrufe besorgter Bürger erhalten, die von teils radikalen Heckenschnitten berichten. Eppler: „Von März bis Ende September darf nur der Jahreszuwachs von Hecken und Gebüschen entfernt werden. Das Abrasieren ganzer Hecken ist in dieser Zeit verboten.“ (red)