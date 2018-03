Hedrich ist seit 70 Jahren Sänger

Der 24-Jährige ist Bundeschorleiter der hessischen Chorjugend sowie Büdinger Kreis-Chorleiter und hat in Gießen Musik studiert. „Alle Formationen kommen sehr gut mit Patrick zurecht und wir sind sehr froh, dass wir ihn haben“, sagte Vorsitzende Hildegund Heger in der Jahreshauptversammlung.

Nach der Verlegung der Übungsstunden proben einige Ehemalige wieder mit der „Tonart“

Die Verlegung des Probentages von Mittwoch auf Dienstag habe zwar insbesondere bei der Formation „Tonart“ einige Sänger gekostet, doch es seien dafür auch wieder einige Ehemalige gekommen.

Bei den Wahlen gab es keine grundlegenden Änderungen. Hildegund Heger ist weiterhin Vorsitzende und auch ihr Stellvertreter Jens Peter Althaus bleibt im Amt. Wiedergewählt wurde auch Kassiererin Annette Pfeifer. Beisitzer für die „Tonart“ sind Andrea Schmidt, Heike Ruppert, Susanne Seelbach und Maren Henkel. Beisitzer für den gemischten Chor ist Henni Kühn und für die „Klangkinder“ Katrin Ariki. Für Statistik und Finanzen ist Stefanie Schnurrer zuständig, Thomas Both für die IT, den Bereich Geselligkeit und Konzerte betreut Thorsten Hedrich.

Nächstes Ziel ist das Jubiläumskonzert der „Tonart“ am 22. September, bei dem Titel von Nena bis „Pink Floyd“ zu hören sein werden. Die „Klangkinder“ haben mit Dirk Thomas zwei Musicals aufgeführt. Die „Stave Jumpers“ sind derzeit mangels Mitgliedern nicht aktiv, doch mit den „Klangkindern“ wächst eine neue Generation heran. Für dieses Jahr ist die Teilnahme am Benefizkonzert des Solmser Sängerbundes geplant. Der gemischte Chor wie auch die „Tonart“ nehmen an Beratungssingen teil. Die „Klangkinder“ werden am 9. Juni ihr neues Musical „König Keks“ in Schwalbach und am 20. Juni bei den Wetzlarer Festspiele aufführen. (hp)