Heim für Sommerboten

„Gerade als Obere Naturschutzbehörde möchten wir zeigen, wie einfach es sein kann, etwas für den Artenschutz direkt vor der eigenen Haustür zu tun“, sagt Regierungspräsident Christoph Ullrich.

Die Kästen wurden von Mitarbeitern des Wetzlarer Energieversorgungsunternehmens enwag mit Hilfe eines Hubsteigers aufgehängt. „Unsere Heimat, und damit natürlich auch ihre vielfältige Natur, liegt uns am Herzen. Bei einer solch sinnvollen Aktion helfen wir natürlich gerne mit“, sagte Norbert Kortlüke, Aufsichtsratsvorsitzender der enwag. Den Kontakt hatte zuvor das Amt für Umwelt und Naturschutz der Stadt Wetzlar hergestellt.

Immer wieder sei in den Nachrichten zu hören, dass auch in Hessen die Artenvielfalt schrumpft. Pflanzen- und Tierarten würden drastisch zurückgehen oder seien sogar vom Aussterben bedroht, heißt es in einer Presserklärung des RP. Um dieser negativen Entwicklung entgegenzuwirken, habe das Land Hessen die Hessische Biodiversitätsstrategie entwickelt.

Arten mit einfachen Mitteln erhalten

Eines ihrer wichtigsten Ziele sei die Erhaltung und Förderung von Arten, für die Hessen besondere Verantwortung trage. Diese Arten sind in der „Hessenliste“ aufgeführt. In der Hessenliste finden sich auch sogenannte „Mitmach-Arten“, zu denen auch der Mauersegler gehört. Um diese zu erhalten, genügen meist erstaunlich einfache Mittel im eigenen Umfeld. Oft teilen sich diese Arten ihren Lebensraum mit den Menschen, wie zum Beispiel Mauersegler, Schwalben oder Fledermäuse.

„Helfen Sie mit, bedrohten Arten ein Zuhause zu geben“, ruft Sonja Heckrodt, Leiterin der Abteilung „Ländlicher Raum, Forsten, Natur- und Verbraucherschutz“ des RP Gießen, auf. Es gebe vielfältige Möglichkeiten: Nistmöglichkeiten könnten für bedrohte Vogelarten angebracht werden, ein Insektenhotel gebaut oder im Garten Blühmischungen ausgesät werden. (red)