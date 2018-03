Heimatstube öffnet Türen

Weilmünster-Rohnstadt Am Sonntag, 25. März, öffnet die Rohnstädter Heimatstube ihre Pforten. Von 14 bis 16 Uhr können sich die Besucher im alten Rathaus in der Langenbacher Straße 4 über die Rohnstädter Dorfgeschichte, das Vereinsleben, die Schule, die Land- und Forstwirtschaft sowie den Bergbau, besonders über das über 500 Jahre alte Silber-, Kupfer- und Bleibergwerk „Mehlbach“, und die Weiltalbahn zwischen Weilburg und Laubuseschbach sowie zwischen Weilmünster und Grävenwiesbach informieren. Fotos an den Bildertafeln und in Ordnern erzählen von den Menschen, die seit fast 700 Jahren in dem Weilmünsterer Ortsteil Rohnstadt, früher Ramshard, gelebt haben. (red)