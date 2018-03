Heimatstube öffnet

Beselich-Obertiefenbach Die Heimatstube in Obertiefenbach ist am Sonntag, 11. März, von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Im Pfarrheim „Alte Schule“ ist die heimatgeschichtliche Dauerausstellung im Dachgeschoss zu besichtigen. Das Heimatmuseum ist am zweiten Sonntag jedes Monats geöffnet. Führungen von Gruppen können nach Vereinbarung auch außerhalb der Öffnungszeiten erfolgen. Eintritt wird nicht erhoben. (red)