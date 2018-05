Heinz Bördner ist seit 50 Jahren an Bord

Weinbach-Edelsberg Der Kur- und Verkehrsverein Edelsberg hat in seiner Hauptversammlung in der „Kleinen Kneipe zum Lamm“ langjährige Mitglieder ausgezeichnet. Im Vordergrund stand dabei die Ehrung für Kassierer Heinz Bördner, der dem Verein seit einem halben Jahrhundert die Treue hält. Geehrt wurden auch Adolf Klein für sein Engagement bei der Betreuung der vereinseigenen Grillhütte, Ellen Schliffer für die Vermietung der Grillhütte sowie Kurt Bördner für die Pflege der Grünflächen rund um die Grillhütte. Die Ehrungen nahm Vorsitzender Roland Schliffer vor. In seinem Rückblick ging Roland Schliffer auf die Ereignisse des vergangenen Jahres ein und hob die beiden Wanderungen, die gemeinsam mit dem befreundeten Kur- und Verkehrsverein Kubach organisiert wurden, hervor. Diese beiden Wanderungen hatten mit jeweils rund 170 Teilnehmern großen Anklang gefunden. Unser Bild zeigt (v. l.) Kurt Bördner, Adolf Klein, Ellen Schliffer, Heinz Bördner und Roland Schliffer. (red/Foto: privat)