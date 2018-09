Helau in Gaudernbach

Weilburg-Gaudernbach Der Narrenclub Gaudernbach lädt für Freitag, 2. Februar, ab 20.11 Uhr zur Frauensitzung ein. Der Eintritt kostet acht Euro. Für die Prunksitzung am Samstag, 20. Januar, ab 19.33 Uhr gibt es bei Kathleen Sgorzelski unter Tel. (06471) 508391 noch Karten. Kinderfasching gibt es am Samstag, 10. Februar, ab 14.11 Uhr. Alle Events steigen im Dorfgemeinschaftshaus. Der Umzug mit anschließendem Tanz steigt am Sonntag, 11. Februar, ab 14.11 Uhr. Zuganmeldungen nimmt Klaus-Peter Dick unter Tel. (06471) 52521 entgegen. (red)