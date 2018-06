Herz und Intuition als Wegweiser

In die Stadthalle haben die nun ehemaligen Schüler ihre Abschlusszeugnisse erhalten. Mit einem von den Abschlussklassen selbstgestalteten Programm feierten die 173 Absolventen und ihre mehr als 200 Gäste das Ende eines Lebensabschnitts und den Beginn des nächsten.

In ihrer Rede wies Schulleiterin Evelyn Benner darauf hin, dass an diesem Tag der zweite Jahrgang, der an der Theodor-Heuss-Schule die Fachhochschulreife mit zentralen, hessenweit einheitlichen Abschlussprüfungen erworben hat, verabschiedet wird.

Nicht für das Prestige und das Geld arbeiten, sondern um sich Träume und Wünsche zu erfüllen

Darüber hinaus forderte sie die Absolventen mit einem Zitat von Steve Jobs dazu auf, auf die innere Stimme zu hören und sich nicht nur von Prestige und Verdienstmöglichkeiten leiten zu lassen, um einen Studiengang oder eine Berufsausbildung zu wählen. Dem Herzen und der Intuition zu folgen, sei eine wichtige Voraussetzung für ein glückliches und erfolgreiches Berufsleben, denn nur bei Dingen, die aus vollem Herzen angestrebt werden, könne man das nötige Durchhaltevermögen aufbringen, um das Ziel zu erreichen.

Durch den Abend, der durch Spiele und Quizze mit Lehrer sowie Videovorführungen der Schüler gestaltet wurde, führte der Moderator Paul Korb. Im Verlauf des Programms erhielten die Abschlussklassen ihre Zeugnisse aus den Händen ihrer Klassenlehrer. Dabei wurde in kurzen Beiträgen die Schulzeit reflektiert und den Lehrern für die vergangenen Jahre und die besondere Unterstützung gedankt.

Den Höhepunkt und zugleich Abschluss des Abends bildete die Ehrung der besten Absolventen. Hier erhielten Michael Dominik Rother (1,3), Luca Francesco Schicker (1,5) und Marcel Zanon (1,5) für ihre besonders guten Leistungen ein Präsent mit vielen guten Wünschen für den weiteren Werdegang. (red)