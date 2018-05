Hessenpokalfinale zur besten Sendezeit

Nun steht auch die Anstoßzeit fest. Die Partie wird um 17 Uhr im Herrenwaldstadion in Stadtallendorf angepfiffen. Die ARD beginnt ihre Livekonferenz der Landespokalendspiele am Pfingstmontag schon um 12.15 Uhr aus dem Alfred-Kunze-Sportpark in Leipzig. Eine Viertelstunde später beginnen die ersten sieben Spiele. Um 14.30 Uhr und 17 Uhr folgen jeweils weitere sieben Begegnungen. Zweites Ankerstadion neben Leipzig ist für die ARD das Stadion Niederrhein in Oberhausen.

TSV verfügt über 1300 Tickets

Das Duell zwischen Steinbach und Kassel liegt innerhalb der äußerst attraktiven Sendezeit ab 17 Uhr. Stehplatzkarten gibt es beim TSV Steinbach sowie der Vorverkaufsstelle beim Fliesengeschäft Triesch in Haiger. Online sind die Tickets unter der Adresse https://hfv.reservix.de/events erhältlich und kosten neun Euro (ermäßigt sieben Euro). Sitzplatzkarten sind für 15 Euro (12 Euro ermäßigt) zu bekommen. An der Tageskasse zahlen Zuschauer pro Karte zwei Euro zusätzlich.

Der TSV hat 1300 Tickets zur Verfügung. Die Plätze liegen im Heimblock und der daran anschließenden Kurve. Der Club setzt zahlreiche Fanbusse ein, die am Pfingstmontag um 13.30 Uhr in Steinbach und um 13.45 Uhr in Haiger am Paradeplatz abfahren. Die Kosten betragen pro Person zehn Euro. Anmeldungen nimmt die Geschäftsstelle sowie der Fanbeauftragte Henning Eckhardt entgegen. Wer zu Hause bleibt, kann die Partie zwischen den beiden Ligarivalen zumindest in Teilen im Fernsehen verfolgen. Zum dritten Mal überträgt die ARD die Endspiele der Landespokale in einer großen Livekonferenz, zum ersten Mal sind alle 21 Landesverbände beim Finaltag vertreten. Die Landespokalgewinner sind für die erste Hauptrunde des DFB-Pokals in der nächsten Saison qualifiziert. (red)