Hier findet bestimmt jeder was

Jedermannmarkt wartet mit Schnäppchen am Sonntag in Weilburg von 12 bis 18 Uhr

Weilburg Am Sonntag, 9. September, verwandelt sich Weilburg rund um die Mauerstraße in einen großen Basar, wenn der Jedermannmarkt von 12 bis 18 Uhr zum Besuch einlädt. Händler und Hobbytrödler bieten schöne und nützliche Dinge an – alles, was das Haus mit Speicher und Keller so hergibt und Dinge, die Kinder und Erwachsene in bare Münze verwandeln möchten.