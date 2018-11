Hier läuft es in Zukunft rund

Der Fußballverein feiert in wenigen Monaten sein 100-jähriges Bestehen. Seinen Gästen gewährten die Mitglieder einen Einblick in den Trainingsalltag der Nachwuchsmannschaft. Darüber hinaus präsentierten sie das gegenüber der Ortschaft gelegene und gut genutzte Sportgelände.

Im Rahmen einer offiziellen Begrüßung betonte Vereinsvorsitzender Jonas Mankel, dass der Verein neben der Durchführung des klassischen Spielbetriebs vor allem einen erheblichen Beitrag zur Gestaltung des dörflichen Miteinanders leiste.

Finanzminister Thomas Schäfer zeigte sich von dem generationenübergreifenden Engagement der Vereinsmitglieder beeindruckt. „Dieser Fußballverein ist der lebende Beweis dafür, dass durch ein aktives Miteinander aller Beteiligten in unserer ländlichen Region Traditionen bewahrt und Teamgeist erhalten bleiben kann“, freute sich der Minister. Gemeinsam mit dem Nachbarort Wommelshausen besteht seit 2002 eine Spielgemeinschaft. Der Nachwuchs bereitet sich mit gleichaltrigen Vertretern anderer Vereine in der Jugendspielgemeinschaft Salzbödetal auf die sportliche Zukunft vor.

„Mit klugen, Ortsteil übergreifenden Entscheidungen ist es Ihnen gelungen, den Fußball hier in Dernbach zu erhalten und darüber hinaus auszubauen. Aus diesem Grund wird es in Ihrem Verein auch in Zukunft rund laufen“, lobte Finanzminister Thomas Schäfer die engagierte Vorstandsarbeit abschließend. (red)