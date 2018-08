Hier wird viel Schrott produziert

In mehreren Rennen messen sich zahlreiche Fahrer aller Altersgruppen in verschiedenen Klassen: Hubraumklassen bis 1500, 1900 (auch verstärkte Ka­tegorie) und 3000 Kubikzentimeter, Kastenwagenklasse, Da­menlauf sowie Juniorcup.

Nachdem im vergangenen Jahr zum ersten Mal ein Ü-50-Lauf ausgetragen wurde, können auch in diesem Jahr die alten Stock-Car-Hasen wieder zeigen, was in ihnen steckt und ihre teilweise jahrzehntelange Erfahrung zum Einsatz bringen. Dieses Rennen wird kein Zuckerschlecken für die Teilnehmer, denn hier trifft sich geballte Karambolage-Erfahrung auf dem „Hofen-Ring“.

Beim Auto-Rodeo am Sonntagnachmittag, an dem sich alle noch fahrbereiten Wagen beteiligen können, wird „bis zum bitteren Ende“ gefahren.

Spektakuläre Überschläge und jede Menge Crashs

Das Publikum kann sich auf einige Überschläge, Crashs sowie Materialverschleiß freuen. Der Ü-50-Lauf und das Auto-Rodeo werden von der Firma Reifen Scheu gesponsert.

Das Rennwochenende startet bereits am Freitag, 31. August, mit einer großen Party im Festzelt unter dem Motto „100 Prozent Deutsche Musik“. Hierzu lädt der Verein nicht nur die bereits angereisten Fahrer, sondern auch alle Freunde guter Musik ein. Der Eintritt ist frei.

Am Samstag beginnen um 13 Uhr die ersten Vorläufe. Am Abend treffen sich Fahrer und Zuschauer im Festzelt zu einer „Warm-Up-Party“ und stimmen sich auf den folgenden Tag der Finalläufe ein. Der Eintritt zur Party am Abend ist frei. Die Zuschauer können sich auch auf das Höhenfeuerwerk freuen. Am Sonntag sind ab 10 Uhr die Vor- und Endläufe zu sehen.

Für Essen und Trinken ist gesorgt. Der Eintritt kostet am Samstag fünf Euro und am Sonntag acht Euro. Für beide Tage sind zehn Euro zu zahlen. Kinder haben freien Eintritt. Weitere Informationen sind im Internet unter www.msc-crazy-horses.de erhältlich. (red)