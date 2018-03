Hilde Junge leitet Heimatmuseum

Im Blickpunkt der Jahreshauptversammlung des Heimatvereins Garbenheim stand die Auszeichnung der scheidenden Museumsleiterin Sigrid Schnorr mit dem Ehrenbrief des Landes Hessen (wir berichteten). Im Nachgang galt es dann allerdings auch eine Nachfolgerin zu wählen, die mit der bisherigen Beisitzerin Hilde Junge gefunden wurde.

Heike Grüner wurde als 1. Vorsitzende ebenso wiedergewählt wie Schriftführerin Ursula Schmitz, Kassiererin Stephanie Bräuning sowie die Beisitzer Rosi Müller und Fritz Ufer. „Sigrid hat diese Ehrung verdient und eigentlich weiß ich gar nicht, wie es weitergehen soll, aber sie bleibt uns ja erhalten und kann noch beratend eingreifen“, so Grüner.

„Sigrid hat unser Museum geprägt, besonders durch jährliche Ausstellungen, bei denen sie mit ihrer Stellvertreterin Sabine Schneider gute Unterstützung fand“, so Grüner.

Schnorr blickte in ihrem letzten Jahresbericht auf vielfältige Aktivitäten im und um das Museum zurück. 850 Gäste haben das Heimatmuseum besucht. Dazu kamen noch die Besucher, die im Rahmen des gut besuchten Weihnachtsmarkts durch das Haus gingen. Das Schmücken des Weihnachtsbaums im Museumshof durch die Kinder hat schon gute Tradition. Die Sonderausstellung galt natürlich Martin Luther und wurde durch mehrere Aktionen ergänzt, wie „Essen und Trinken zu Luthers Zeiten“ oder einen Mundartgottesdienst. Das Sommerkonzert hatte unter dem Wetter gelitten, dafür war es beim Mundartsonntag wieder schön und mehr als 100 Gäste genossen den Nachmittag. „Das Heimatmuseum ist zunehmend auch Ziel des Goetheweges von Wetzlar nach Garbenheim und es kommen nicht nur Interessenten aus der heimischen Region, sondern auch viele Goethe-Gesellschaften aus ganz Deutschland“, resümierte Schnorr und war froh, dass auch wieder Schulklassen den Weg ins Museum fanden. Abschließend wies Schnorr auf das neue Hoftor hin und dankte den Gönnern des Vereins für die Unterstützung. „Ich wünsche meiner Nachfolgerin viel Erfolg bei der Arbeit für das Museum, damit unser Heimatmuseum auch in Zukunft einen wichtigen Platz in unserem Stadtteil hat“, so Schnorr.

An Terminen konnten die Vogelstimmenwanderung am 10. Mai, der Internationale Museumstag am 13. Mai, der Mundartsonntag am 5. August, Goethes Geburtstag am 28. August, das Weihnachtsbaumschmücken am 1. Dezember und der Weihnachtsmarkt am 3. Adventssonntag genannt werden. Im Anschluss an die Versammlung erfreuten Pfarrer Meier und seine Frau mit dem Vortrag „Wenn wir davon ausgehen, dass wir alle verrückt sind, dann ist die Welt hinreichend erklärt – ein Abend mit Mark Twain“. (hp)