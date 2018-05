Hinrichs gießt Geheimnisse in Farbe

Dies gelingt ihm dadurch, dass er oftmals zu Beginn seines Schaffensprozess selbst nicht einmal weiß, was an dessen Ende herauskommt, stellte Monika Würfel-Fries vom Kunst- und Kulturkreis Palette bei der Ausstellungseröffnung fest. „Am Anfang steht vielleicht ein Gefühl, eine Idee, eine bestimmte Vorstellung“, erläuterte sie das Vorgehen des Künstlers.

Danach lasse sich Hinrichs in seinem Schaffensprozess zu einem großen Teil von Musik leiten, die für ihn ein wichtiges Begleitmedium sei. „Sie inspiriert ihn, zu bestimmten Farben zu greifen oder bestimmte Linien auszuführen.“

Hinrichs male nicht auf ein bestimmtes Ziel, sondern auf die Musik hin, ergänzte sie. Genau das mache seine Bilder spannend und geheimnisvoll. „Als Betrachter sind wir ja meist geneigt, jedes Bild sofort zu deuten und uns zu fragen, was der Maler wohl damit gemeint hat“, sagte Würfel-Fries. Bei Hinrichs griffen diese gängigen Fragen jedoch nicht. „Denn er hatte keinen Plan und keine genaue Vorstellung.“

Duo „Leilot“ spielt zur Eröffnung

Seine Bilder seien tatsächlich Geheimnisse, die man nur im Dialog mit dem Künstler ergründen könne, so Würfel-Fries. Viele der Werke, die die Wände der Galerie in der Alten Schule schmücken, hat der Künstler extra für diese Ausstellung gemalt. Sie zeichnen sich durch eine intensive Farbgebung aus, die mit ihrer Strahlkraft ein wenig an Kirchenfenster erinnert. „Sie sind in sich stimmig, aber machen trotzdem neugierig“, beschrieb Elvira Fietzner vom Palette-Vorstand die Wirkung der Gemälde auf die Betrachter. Genau so solle ja ein Geheimnis sein, ergänzte sie. Wenn Frank Hinrichs einmal nicht mit dem Pinsel zu Gange ist, um neue Geheimnisse zu schaffen, dann arbeitet der gebürtige Duisburger als Heilpädagoge. In dieser Funktion gibt er das Wissen um sein künstlerisches Handwerk in Kursen vor allem auch an Kinder und Jugendliche weiter.

Umrahmt wurde die Ausstellungseröffnung von musikalischen Beiträgen des Duos „Leilot“, dessen Lieder ebenso bunt und lebendig wirkten, wie die Bilder des Künstlers. (val)