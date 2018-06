Hinter die Kulissen des Rummels schauen

Fahrgeschäfte, Verlosung, Riesenrutsche, Irrgarten, Imbissstände und Buden werden für das große Volksfest vom 28. Juni bis 1. Juli in der Gladenbacher Innenstadt aufgebaut. Damit Jung und Alt während der „tollen Tage“ Spaß haben und reichlich schlemmen können, legen sich die Schaustellerfamilien ordentlich ins Zeug. Doch wie viel Arbeit damit verbunden ist, bleibt den meisten Besuchern verborgen.

Den Teilnehmern unserer Backstage-Tour bietet sich die Möglichkeit, einmal genauer hinter die Kulissen von Vergnügungspark und „Fressgasse“ zu schauen. In Zusammenarbeit mit Konrad Ruppert bietet der Hinterländer Anzeiger nun zum fünften Mal diesen besonderen, gut einstündigen Rundgang vor dem offiziellen Start des Kirschenmarkts an.

Der Generalpächter verspricht eine „exklusive Führung“. Diese findet am Donnerstag, 28. Juni, ab 17.30 Uhr statt. Dabei lernen die Leser Bereiche des Rummels kennen, die ansonsten für Besucher tabu sind. Und sie haben die Möglichkeit zu Gesprächen mit den Schaustellern.

Spannende Informationen

Wie schnell dreht sich der Arm des Fahrgeschäfts „Jekyll & Hyde“? Welcher logistischer Aufwand steckt hinter dem Auf- und Abbau der Karussells und großen Laufgeschäfte? Woher bekommen die Betreiber der Imbissstände ihre frische Ware? Und warum kommen die Schausteller immer wieder gerne zum Kirschenmarkt? Antworten auf diese und viele andere Fragen gibt es während der Backstage-Tour.

Nicht nur für Technik-Fans bietet der Rundgang einige spannende Informationen. Auch Kinder und Jugendliche haben dabei ihren Spaß und erfahren Wissenswertes rund um das Kirmesvergnügen. Beim Abstecher in die „Fressgasse“ darf dann auch die eine oder andere Köstlichkeit probiert werden.

Wer bei der Backstagetour dabei sein möchte, der schreibt uns bis zum Freitag, 22. Juni, eine E-Mail mit dem Betreff „Rummelplatz“ an redaktion.ha(at)mittelhessen.de. Bitte geben Sie Name, Anschrift und Alter an. Zudem brauchen wir eine Telefonnummer wegen der Rückmeldung bei den Gewinnern. Die 15 Teilnehmer werden ausgelost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. (mi)