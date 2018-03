Hinterländer musizieren

Gefeiert wird das 20-jährige Bestehen des Bürgerhauses und das 125. Jubiläum der Raiffeisenbank. Für den musikalischen Teil sorgen "Michael Werner und seine Original Hinterländer Musikanten" unter dem Motto "Wenn die Blasmusik erklingt - Ein böhmischer Frühlingsgruß". Zu hören ist ein Querschnitt typisch böhmischer Blasmusik mit vielen Titeln namhafter Komponisten und Orchesterleiter, neben Ernst Mosch auch von Elmar Wolf und den neuen Egerländern.

Karten gibt es für sieben Euro in den Geschäftsstellen der Raiffeisenbank in Dreihausen, Ebsdorf, Fronhausen und Niederwalgern und bei Raiffeisen in Roth, Reservierungen per E-Mail bei: originalhinterlaendermusikanten(at)aol.com. An der Abendkasse kostet der Eintritt neun Euro. (red)