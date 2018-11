Hintersehr führt FWG

2. Vorsitzender bleibt Claus Lefèvre, Harald Schäfer ist weiterhin Kassierer, als Schriftführer/Pressewart zeichnet auch künftig Eike Grandt verantwortlich, und Tobias Schweitzer fungiert nach wie vor als Beisitzer. Alle Vorstandsmitglieder wurden einstimmig wiedergewählt.

An Ehrenbürgermeister Erich Mohr erinnern

FWG-Vorsitzender Frank Hintersehr schlug in seinem Bericht vor, das Burgsolmser Bergstadion in „Erich-Mohr-Stadion“ umzubenennen, um an den verstorbenen Ehrenbürgermeister zu erinnern. Die Versammlung votierte einstimmig für diesen Vorschlag, der in einer der nächsten Sitzungen in der Stadtverordnetenversammlung eingebracht werden soll.

Kassierer Harald Schäfer stellte den Kassenbericht vor. Nach dem Bericht der Kassenprüferin Heike Hofmann wurde dem Vorstand Entlastung erteilt.

Neben den Vorstandswahlen stand auch die Ehrung treuer Mitglieder auf dem Programm. Geehrt wurden Hans-Joachim Becker, Gilbert Teuchtler, Harald Schäfer und Reiner Menz, die der FWG Solms seit 25 Jahren die Treue halten. Sie bekamen eine Dankesurkunde überreicht.

Anschließend berichtete Fraktionsvorsitzender Frank Metz über aktuelle politische Themen in der Stadt Solms. Und Jörg Ludwig sprach zu aktuellen Themen der Kreispolitik, die im Anschluss von den Anwesenden diskutiert wurden. (red)