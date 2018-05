Historische Fahrzeuge vor historischem Ambiente

BRAUNFELS Bei einer Ausfahrt durch die Wetterau und den Hintertaunus haben machten die Oldtimer des Klassiker-Stammtisch Offenbach auch am Stadtmuseum in Braunfels Station gemacht. Elf traditionell historische Fahrzeuge mit ihren 21 Fahrern und Begleiter nahmen vor dem Stadtmuseum Aufstellung, wo sie bereits von den Vorstandsmitgliedern der Heimatkundlichen Arbeitsgemeinschaft, Elfie und Rudi Deusing, erwartete wurden. Der Besuch des Stadtmuseum wurde durch die Kontaktaufnahme von Ruth Bülow-Brandt mit Rudi Deusing initiiert, der dann auch die Offenbacher Gäste durch die Räume des Museums führte. Nach dem abschließenden Kaffeetrinken trat der Klassiker-Stammtisch vom Gesehenen begeistert, geistig historisch als auch kulinarisch gut versorgt, die Heimfahrt an. (red/Foto: privat)