Hits der „Wise Guys“ hören

Gruppe „Alte Bekannte“ gibt am 22. März in Limburg ein Konzert

Limburg Sie hatten in der Region viele Fans. Die A-cappella-Gruppe „Wise Guys“ hat sich 2017 aufgelöst. Die Nachfolge­gruppe „Alte Bekannte“ kommt nach Limburg und stellt ihr erstes Album vor. Am Donnerstag, 22. März, präsentieren die Musiker in der Stadthalle ihr Album „Wir sind da!“. Los geht es um 20 Uhr. Eintrittskarten sind noch an der Abendkasse erhältlich.