Hits von Cohen

Weilburg Am Freitag, 14. September, beginnt um 19.30 Uhr im Rosenhang Museum in Weilburg unter dem Titel „Töchter wie wir“ eine Lesung von Barbara Kunrath. Die Literatin und Bestsellerautorin hat zwei erwachsene Töchter und lebt mit ihrem Mann in der Nähe von Limburg. Mit ihrem ersten Roman „Schwestern bleiben wir immer“ gelang ihr auf Anhieb der Sprung in die Bestsellerliste. Der Eintritt kostet acht Euro.