Hits von Pink Floyd hören

In einer Live-Inszenierung bietet die Band „Mark Gillespie's Kings of Floyd“ eine musikalische Reise durch die Hits der erfolgreichsten Phase von Pink Floyd. Zu den bekanntesten Hits der Band gehören „Meddle“, „Dark Side of The Moon“, „Wish You Were Here“, „Animals“ und „The Wall“.

Eintrittskarten ab 29,95 Euro sind ab sofort im Vorverkauf unter anderem im Internet unter www.stadthalle-limburg.de erhältlich. (red)