Hits von Pink Floyd kommen auf die Bühne

Limburg Am Donnerstag, 11. Oktober, steigt ab 20 Uhr in der Stadthalle in Limburg eine Tribute-Show, die die Hits der britischen Rockband Pink Floyd, die sich 1965 gründete, aufleben lässt. Pink Floyd nutzten seinerzeit wegweisende Technik. In einer Live-Inszenierung bietet die Band „Mark Gillespie's Kings of Floyd“ eine musikalische Reise durch die Hits der erfolgreichsten Phase von Pink Floyd. Zu den bekanntesten Alben der Band gehören „Meddle“, „Dark Side of the Moon“, „Wish you were here“, „Animals“ und „The Wall“. Sie zählen zu den Meilensteinen der progressiven Rockmusik. Eintrittskarten ab 29,95 Euro sind unter anderem im Internet unter www.stadthalle-limburg.de erhältlich. (red/Foto: Thomas M. Weber)